Bogáta Timár ⟩ Orbán on muutnud Ungari kergelt fašistlikuks riigiks

Orbán suutis meie halvimaid omadusi ära kasutades Ungari ühiskonna tõvestada, nii et see on praeguseks muutunud kergelt fašistlikuks riigiks. Sellega on nakatunud isegi need, kes iseenesest on süsteemile vastu. Ükskõik kuidas keegi ka ei püüaks end režiimi eest kaitsta, mõjutab ümbritsev ühiskond teda paratamatult, kirjutab soome-ugri filoloog Bogáta Timár.