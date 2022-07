Lauri Vahtre ⟩ Punamonumendid on valed algusest peale

Miks üldse püstitatakse mälestusmärke ehk ausambaid? Esmapilgul tundub, et vastus, ehkki mitmeharuline, on põhijoontes lihtne: selleks, et mäletataks ja austataks. Miks peaks mäletama? Selleks, et mälestus järelpõlvi õpetaks, innustaks ja ühendaks. Võib-olla millegi eest ka hoiataks. Ja näitaks, milliseid väärtusi peab au sees see ühiskond, kelle maalapil mälestusmärk asub, kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre (Isamaa).