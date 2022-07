Erkki Erilaid ⟩ Energiasõda on algatanud Saksamaal ulatuslikud säästutalgud

Ka elektri ja puudega kütjatele pole hinnatõus halastanud ja ehkki riik on lubanud vähemalt osa gaasi ja elektri kallinemisest enda kanda võtta, on üsna selge, et sel talvel on mõistlik lühkarite väel paljajalu toas kalpsamise asemel otsida välja soe pesu ja villased sokid. Seda enam, et iga kraad, mis me toas temperatuuri alandame, annab gaasikütte puhul ligi viis protsenti säästu.