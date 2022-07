Argo Kivistik ⟩ Narva tanki nina tuleks pöörata suunaga Venemaa poole

Teine oluline teema on viimasel ajal olnud punamonumendid ja nende saatus, esikohal Narva tanki juhtum. Meie linnas on nendega enamvähem kombes, sest taasiseseisvumisjärgsel linnavõimul oli mõistust nendega kohe siis kiirelt 1:0 ära teha. Ja kui ukrainlased jätkavad samas rütmis vene sõjatehnika hävitamist, on lootust, et venelased viivad selle varsti ise salaja minema ja saadavad lahingusse.