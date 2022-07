JUHTKIRI ⟩ Tallinn on halastamatult autokeskne

Seejuures, ega testis poodiumikohale jõudnud transpordivahenditega ka Tallinnas asjad korras ole. Autodega loomulikult on, neile on jäetud kõik võimalused, olgugi liiklus hommikul või õhtu hakul mõnes kohas veidi aeglane. Kes on mõnes miljonilinnas elanud, see teab, et Tallinna ummikuid ei anna sealsetega võrreldagi. Viimastel päevadel kõlanud Kalamaja elanike kurtmine on tingitud hoopis teisest probleemist – selle omaaegse aguli tänavavõrgustik on nii vana, et lihtsalt pole autoliikluseks mõeldud.