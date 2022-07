Siim Umbleja ⟩ Väljamõeldud puidudraakon jätkab tegutsemist

Lahendus pole kindlasti lihtne, sest Eestile on vaja nii elektrit, soojust kui ka põlevkiviõli. Kõik töökohad on olulised. Vene gaas vajab asendamist. Metsasus on hindamatu. Samas on küsimus majanduslikus tasakaalus. Kuni raiemahtude arutelud alles käivad, siis tuleb teadvustada, et sellest sõltub otseselt pakkumine ja puidu hind. Kui hüplik poliitika jätkub, siis jätkub ka tarbijate kaudne maksustamine.