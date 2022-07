Juhtkiri ⟩ Vene-Saudi naftabasaar tuleb Eestis karmilt kinni panna

Millenniumivahetusel nähti Vene transiidis vaat et Euroopa piiririigi majanduse lipulaeva ja suurimat ärivõimalust. Õnneks muutus kõik sammhaaval ja kui saabus aeg lääneriikidel Venemaale karmid sanktsioonid kehtestada, oli Eesti majandus Venemaast silmapaistvalt lahti haagitud.

Vene transiit Eestis pole praegu enam pelgalt majandusküsimus, vaid see on moraaliküsimus – negatiivselt hinnatud ja taunimisväärne. Siiski läheb Vene naftasaaduste ost ja müük otseti sanktsioonide alla alles selle aasta lõpus.

Sestap on võimalik ja tõenäoline, et Vene masuudi ja kütteõli liikumisel Saudi Araabiasse võib Eesti olla vahejaam, nagu on osutanud Reuters. Reutersi väitel on Vene masuudiäri Saudi Araabiasse viimastel kuudel kolmekordistunud ja suurem osa sellest käib läbi Eesti.

Meil pole mingit alust eeldada, et Reuters eksib. Samal ajal pole ka alust eeldada, et mõni meil tegutsev sadamaoperaator, nafta- või logistikaettevõte hakkaks riskima Venemaale kehtestatud sanktsioonide rikkumisega. Küll aga käib meil praegu ja on ajutiselt hoogugi saanud äri, millel pehmelt öeldes on jälk maitse man.

Mikk Salu kirjutatud loost selgub, et ka juhul kui Sillamäel tegutseva kütuseterminali juhataja aimab, kuhu Ust-Lugast toodud nafta nende vahejaamast edasi viiakse, ei ütle ta seda välja. Või nagu Aarto Eipre osutab, isegi kui võib aimata, et see läheb suuremate tankeritega Saudi Araabiasse, ei tohi ta seda ütelda.