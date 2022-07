Sarah Kruusmaa ⟩ Lavrov käis Aafrikas rääkimas, kuidas Venemaa pole kedagi koloniseerinud

Eks igaüks sõida visiidile kindla eesmärgiga, et millegi või kellegi võrra rikkamana koju naasta. Mida tugevamalt pitsitab Venemaa agressioonist tulenev energia- ja näljakriis, seda olulisem on eri kontinentidelt leida uusi liitlasi, äripartnereid, konkreetseid tehinguid, äraleppimist vms. Seetõttu on täiesti mõistetav, miks näiteks von der Leyen tahab järsku sõbraks saada Aserbaidžaani presidendiga ja miks Saudi Araabia prints on äkitselt Euroopasse oodatud.