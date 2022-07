Andrei Kuzitškin ⟩ Paanikajutud: talvel külmume ära, aga Putin pole süüdi

Inimelu on seotud miljonite hirmudega. Sellest on kirjutanud paljud teadlased ja mõtlejad, sealhulgas Sigmund Freud, kes rõhutas eriti hirmu nälja ja surma ees. Sõjatingimustes muutuvad just nälg ja surm filosoofilistest võimalikkuse kategooriatest igapäevaelu tegelikkuseks ja käegakatsutavaks ohuks tulevikule. Pole üllatav, et Venemaa kallaletung Ukrainale on tekitanud ühiskonnas tohutul hulgal ärevust. Individuaalsed hirmud on muutunud kollektiivseks kohkumuseks – varjatuks ja ilmselgeks. Hirmude palett on lai – näljast ja külmast tuumakataklüsmini. Inimesed toovad oma tunded ja emotsioonid ühismeediasse, et ennast tühjaks rääkida, välja karjuda ja vabaneda vähemalt osast hinge kraapivatest hirmudest. Kuid väga sageli peidetakse siiraste avalduste taha pahatahtlikku ja hävitava iseloomuga valeinformatsiooni, sest õudusest halvatud ühiskond ei ole võimeline kallaletungijale organiseeritud vastupanu osutama.