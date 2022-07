Aimar Ventsel ⟩ Ukrainlaste jaoks on «burjaat» ja «jakuut» sõimusõnad

Seoses Venemaa-Ukraina sõjaga on vene keeles sündmusi jälgivad inimesed endale äkki teadvustanud Burjaatia ning burjaatide olemasolu. Burjaate elab Venemaal alla poole miljoni ning peamiselt elavad nad Burjaadi Vabariigis ning sellega piirnevas Irkutski oblastis. Paradoksaalsel kombel on Irkutski oblasti burjaadid märksa rohkem säilitanud oma keele ja kultuuri kui n-ö vabariigi omad. Praegusega on Burjaatia see regioon, mis on ametlike Venemaa andmete järgi kandnud kõige rohkem kaotusi Dagestani järel hukkunutena Ukrainas käivas sõjas. Seda nii absoluut- kui ka suhtarvult elanikkonna suurusesse. See kõik on tekitanud nii burjaatide seas kui ka mõningates Venemaa teadusringkondades (eriti etnoloogide seas) debati teemal, et kas see suur surmasaanute arv on vene kolonialismi tunnus.