JUHTKIRI ⟩ Valitsusvahetus pidurdas keskmaa õhutõrje hanke?

Mõistetavalt oli tegemist otsusega, mis eeldab mitme järjestikuse valitsuse pühendumust. Toona polnud aga sugugi teada, et esimene valitsusevahetus tuleb juba mõne kuu pärast ja vähem kui kaheksa kuud enne korralisi valimisi.

Kaitseministeeriumile jäeti märtsis neli kuud aega, et koostada plaan ja võimalikud ostuvariandid valitsuse ette viia. Ministeerium on selle tööga hakkama saanud ja on hankeks valmis, kuid selgub, et valitsusevahetus andis Eesti otsustusvõimele ikkagi tagasilöögi. Nimelt on peaminister praegu puhkusel ja halvemal juhul võib rahastusotsus venida kuni ajani, mil valitsus tuleva aasta riigieelarve lukku lööb.

Tegemist on ju ennekõike olulise kuluotsusega, millel peab olema kate. Uus koalitsioon pidas meil vahevalitsuse saamiseks pool suve pingelisi läbirääkimisi ja sõlmis mitmesugustest kululubadustest pungil koalitsioonileppe.

Usute või mitte, aga keskmaa õhutõrjet polegi koalitsioonileppes otseti mainitud, selle asemel kõlavad üldised fraasid võimearendustest. Postimees tahab väga loota, et õigus on uuel kaitseministril Hanno Pevkuril, kes ütleb, et kõik peab ja eelmise valitsuse otsusega minnakse edasi.

Sündmused Ukrainas näitavad, milline tähendus on sõjas õhutõrjel, sealhulgas meil seni puuduval keskmaa õhutõrjel.