LUGEJAKIRI ⟩ Süüdistused minister Petersoni suunal on alusetud

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu raames ja omast kogemusest võin öelda, et olles Petersoniga ise varem koostööd teinud, on tegemist äärmiselt asjaliku inimesega. Ühelt poolt on Petersoni poliitilised vaated ja erakonna valik ning teisalt ametiühingu olemus väärtustelt sedavõrd sarnased, et eksperdist poliitikuks kasvamine ja oma kogemuste ning parimate praktikate jagamine koos sarnase maailmavaatega ongi läbi põimunud – seda saan öelda ka siis, kui minu enda vaated ei ühti sotsiaaldemokraatide omadega.

Selle kõige juures on Peterson teinud oma tööd avalikult ja läbipaistvalt ning loodetavasti jätkub see samal moel, erinevalt nii mõnestki teisest, kes Petersoni kõrval samuti endale nüüd ministritiitlid said. Samuti oleme juba saanud uuteks ministriteks selliseidki inimesi, kel pole oma alalt ühtki silmapaistvat kogemust või ekspertteadmist ette näidata, mis omakorda tekitab meie liidul kui valdkonnaga seotud osapoolel küsimusi, kuhu me selliselt suundume.

Tööstussektori esindajatena oli meie liidul sarnaselt mitmete teiste tööstusliitude esindajatega hea meel, et eelmine valitsus mõistis töötleva tööstuse tähtsust ja panust meie majanduses, ning loodame siiralt selle mõistmise jätkumist.

Võib-olla oleks kasvavas majanduskriisis ja taas terendavas tervisekriisis mõistlik valitsuse pädevuse küsitlemise asemel koos kogenud eksperdiga olemasolevatele probleemidele lahendusi otsida ja valdkonna tegelike küsimustega tegeleda.