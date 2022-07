Edward Lucas ⟩ Maffiafilmid on parim teejuht Kremli mõttemaailma mõistmiseks

Applebaum? Snyder? Belton? Või äkki mõni Dostojevski või Solženitsõn? Putini sõda Ukrainas on tekitanud hilinenud uudishimu Venemaa juhtkonna ja selle vastu, kuidas Kremlis otsuseid langetatakse. Taustateadmiseks soovitan meeleldi oma sõprade Anne Applebaumi («Gulag»), Timothy Snyderi («Veremaad») ja Catherine Beltoni («Putini inimesed») raamatuid. Piinatud tegelased, kes täidavad suurte vene romaanide lehekülgi ja Nõukogude Liidu tuntuima dissidendi stalinismi lahkamine annavad praegusel ajal sütitava tõuke, et mõista, võrrelda ja küsimusi esitada.

Kuid kui tahta kiiret ja tõhusat sissejuhatust Kremli siseellu, siis on minu nõuanne vaadata «Sopranosid». Selle auhinnatud Ameerika krimisarja tegevus ei toimu küll Moskvas, vaid New Jerseys. Ning sarja keskne tegelane, vananev mafiooso Tony Soprano ja tema jõuk veedavad aega räpases ööklubis, mitte Kremlis. Kuid vaatamata nendele erinevustele on sarnasused rabavad.