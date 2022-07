Märt Läänemets ⟩ Miks Hiina pelgab Taiwanit rünnata?

Venemaa-Ukraina sõja algusest peale on spekuleeritud, kuidas see võib mõjutada Hiina RV plaane rünnata Taiwanit ja mis oleksid selle tagajärjed maailmale. Taiwan teatavasti on Vaikse ookeani praeguse sõjalise tasakaalu säilitamise üks sõlmpunkte, mida Hiina on aastakümneid ähvardanud vallutada ja mille hoidmine oma mõjusfääris on Ameerika Ühendriikide peamisi huvisid regioonis. Suuremas geopoliitilises plaanis on Taiwan demokraatliku maailma oluline eelpost, mille langemine võib olla pöördepunktiks kogu maailmakorra muutmisele ja kommunistliku Hiina jätkuvale ekspansioonile. Kuna Venemaa ja Hiina on strateegilised partnerid ning positsioneerinud ennast selgelt läänevastaselt, on Euroopas käimasoleva sõja taustal oluliselt suurenenud USA ja lääne valvsus Hiina võimalike sammude osas Taiwani suunal.