JUHTKIRI ⟩ Sihilikult hävitatud Narva «vabastamise» tähistamine on äärmiselt kohatu

Millekski muuks kui sihilikuks hävitamiseks on raske pidada ka seda, mis toimub meie silme all Mariupolis, Sjeverodonetskis ja mujal. Just sellist «vabastamist» näeme praegu Ukrainas. Mariupolis on 85 protsenti hoonetest hävitatud ja linna 430 000 elanikust alles jäänud ainult kolmandik.

Kuid kõige rabavam on see, kui sarnased on Venemaa ja Nõukogude Liidu valed. Selle aasta aprillis näitas Venemaa televisioon kaadreid purustatud Mariupolist ja väitis, et seda kõike tegid natsid. Juunis näitas Venemaa televisioon optimistlikku videopilti Mariupoli sadamast. Diktor luges tuima näoga ette teksti, kuidas natsidest vabastatud Mariupolis pöördutakse tagasi tavapärase elu juurde.

Kõige selle taustal oli eilne Narva «vabastamise» tähistamine äärmiselt kohatu. Kuid veelgi kohatum oleks, kui Eestis leviksid endiselt Venemaa valesid edastavad telekanalid, kui endiselt oleks muinsuskaitse all üle 200 punamonumendi ja kui peatselt avatava Rakvere gümnaasiumi ees seisaks endiselt viisnurgaga obelisk.