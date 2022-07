Suvisel ajal satub isegi Eestimaa heitlike ilmade juures aeg-ajalt randa. Päevitama, lugema, ujuma, puhkama. Rannad ja rannamännikud on ka mõnusad kohad telkimiseks ja perega koos olemiseks. Seetõttu on paljudes randades sageli kohal just väikeste lastega pered. Tore on näha, et on olemas terve hulk tublisid ja lastele pühendunud vanemaid, kelle lapsed võivad kunagi meenutada neid ilusaid perereise. Samas märkad häirivalt palju ka neid, kelle jaoks lapsed paistavad olevat nuhtluseks kaelas. Lastest ei tehta kas üldse välja või siis kostab pidevat pragamist ja näägutamist. Selliseid – vähemalt pealtnäha – düsfunktsionaalseid peresid vaadates tuleb meelde, et eelmine valitsus läks lõhki perepoliitika pärast, tüliõunaks toetusraha suurendamine. On muidugi tähtis, et pered tuleksid rahaliselt toime ning riiklik poliitika annaks signaali, et lapsed on ühiskonnas oodatud ja toetatud.