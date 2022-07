Ahti Kallikorm ⟩ Narvas tuleks keelata igasugune Eesti okupeerimise tähistamine

Kes teab, mis tähtpäev võiks olla 26. juuli? Mina näiteks ei teadnud, et 1944. aasta 26. juulil tungisid Vene väed üle Narva jõe ja vallutasid Narva. Lisaks selgus seegi, et siiani on Eesti piirilinnas lisaks mõrvarkommunistide, nagu Albert-August Tiimanni ja Ants Daumani tänavatele, tänav nimega 26. juuli! Ühesõnaga, Eesti suuruselt kolmas linn peab kohaseks tähistada Eesti okupeerimist, millele järgnesid lugematud vägivallateod ja repressiivne diktatuur.