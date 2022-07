Ega see pikema ajaloolise teadmise või kogemusega riikidele, firmadele või inimestele mingisuguse üllatusena ei tule, aga siiski: lepingu pühadusele üles ehitatud lääneliku ühiskonna jaoks on iga kord selle tõdemuseni jõudmine alati käinud läbi pehmelt öeldes korduva negatiivse kogemuse. Nii ka äsja teraviljaekspordi leppe puhul. Ja on põhjust arvata, et sama kordub ka gaasitarnete puhul.