Rait Kondor ⟩ Keskenduda tuleb investeeringutele, mitte kuludele

Nüüd tuleks tellida analüüs, kuhu riik saaks ja kuhu riigil tasuks laenuraha investeerida, et teha selliseid investeeringuid, mis tulevikus raha tagasi toovad. Laenuraha paiskamine inimeste palkamiseks elavdab samuti majandust, kuid pikaajaliselt on kasulikum investeerida tulutoovatesse ettevõtmistesse. Tuleb teha analüüs, milliste kaupade ja teenuste järele valitseb siin ja lähiturul nõudlus, millega Eesti enda erasektor niivõrd hästi hakkama ei saa. Kas see on elektritootmise võimsuste rajamine, maavarade uuringud, rohelise vesiniku tootmise edendamine, tänapäevase puidukeemiatehase rajamine või midagi muud – seda peaks näitama riigi tellitud põhjalik analüüs.

Üks asi veel. Öeldakse, et riik ei ole kõige parem peremees, aga siin on küsimus ka motivatsioonis ja vastutuses. Kui teha riigiettevõtteid, siis peaks sed tegema eesmärgiga viia need mõni aeg pärast tegutsema hakkamist osaliselt börsile. See annab kaks olulist mõju – esiteks motiveerib see ettevõtte juhtkonda, kui nende tasustamine on seotud näiteks viieaasta pikkuse optsioonilepinguga ning teiseks võimaldab börsile minek avalikkusel ja investoritel ettevõtte juhtimist kontrollida. See tähendab, et kõikidel ettevõtte tehtud ja tegemata jäetud sammudel on rahaline mõju ja vastutus.