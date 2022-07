Muidugi ei tähenda peaminister Sanna Marini või president Sauli Niinistö hea vorm, et kõik põhjanaabrid on õiges kaalus, aga üllatuslikult ei näe Soome tänavapildis enam sugugi nii palju priskeid inimesi kui meil. Kohtudes soomlastega olen üha enam avastanud, et teen mõttes neile komplimente: nii sale, nii sportlik, näeb oma vanusest noorem välja jne. Mitmed ühisüritused on aga lausa ehmatanud: kas eestlased ongi juba kõhukamad?