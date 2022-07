JUHTKIRI ⟩ Kremli viimased ekspordiartiklid: nälg ja surm

Istanbulis toimunud kohtumise järel kirjutas Postimees oma juhtkirjas, et tegemist on ühe süžeeliiniga Putini näljamängudest. Ja paraku on see osutunud tõeks. Me ei tohiks järjekordselt unustada, et nälg on Venemaa diktaatorile relvaks oma tahtmise saavutamiseks. Nii püüab ta kogu tsiviliseeritud maailma enda ohjes hoida. Inimeludel, olgu see omade või võõraste, ei ole selles väärastunud mõttemaailmas ruumi.

Sadama taristu pommitamine ei tähenda ilmtingimata seda, et teravilja nüüd Ukrainast välja ei transpordita, kuid kahtlemata mõjub see ebameeldiva surveavaldusena nii ukrainlastele kui ka neile meremeestele, kes justkui peaksid hakkama seda vilja välja vedama. Lisaks on Venemaa huvides see, et nende väetised ja vili jõuaksid esmajoones maailmaturule. Selle sammuga võib Venemaa tahta end kolmandatele riikidele näidata «tõelise abistajana», olgu kasvõi Ukrainalt varastatud vilja hinnaga.

Kuna leppest kinnipidamist kontrollivad lisaks sõjas olevatele riikidele ka ÜRO ja Türgi, siis on oluline, et ÜRO peasekretär António Guterres ja Türgi president Recep Tayyip Erdoğan jätkaksid Moskva survestamist Istanbulis allkirjastatud lepingu täitmisel. Mingis mõttes on see nendele meestele ka maineküsimus, sest kaalul on nende tõsiseltvõetavus rahusobitajatena. Eriti peaks see puudutama ÜROd kui organisatsiooni, mis on terve Ukraina sõja vältel näidanud end hambutuna. Neil oleks saavutatud kokkuleppe kinnipidamisest olnud kõige rohkem võita.