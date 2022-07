Helle Mäemets ⟩ Rail Balticat surutakse läbi, nägemata, et ajad on muutunud

Postimehe alalised lugejad on aastate jooksul saanud jälgida rohkesti artikleid Rail Baltica (RB) kohta. Samuti on ilmunud mitu ühispöördumist projekti vastu. Sel teemal on ilmunud vähemalt kaks raamatut. Humal et al. (2018), lükkab ümber väited kaugvedude tekitatavate heitgaaside vähendamisest RB abil ning Lõhmus jt (2019) koondab kokku arvukad selleteemalised artiklid erinevates meediakanalites aastail 2007–2019.