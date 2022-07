Henri Zeigo ⟩ Taiwan õpib hoolega Ukraina sõjast

Hiina keskvõim on ikka ja jälle üritanud Taiwanit survestada nii sõnades kui ka tegudes. Ehkki Taiwani kaitseministeeriumi andmetel on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Hiina katsed nende õhukaitse tuvastustsooni siseneda aasta taguse ajaga arvuliselt tagasihoidlikumad, ei saa välistada, et konflikt mõnel sobivamal ajal taas teravneks. Peking on diplomaatilises suhtluses seni igal sammul kasutanud võimalust korrata oma tavapärast sõnumit, mille järgi nad on valmis Taiwanit ka jõuga hõivama ning mingist iseseisvumisest ei saa siinjuures juttugi olla.