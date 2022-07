Esimene mõttekäik, mis sel puhul tekib, on see, et kui läänes oli seni veel hääli, mis ütlesid, et Moskvaga tuleb läbi rääkida ja saavutada sõjategevuse peatamine, siis nüüd peavad nemadki mõistma, et Venemaaga ei saa milleski läbi rääkida ja ükski leping ei pea.