JUHTKIRI ⟩ Putin terroriseerib näljamängudega

See, mida nägime eile Istanbulis, ei ole midagi muud kui Venemaa kriminaalse tänavakultuuri väljendus. Üheksakümnendate dressides kantpead käitusid nii: korraldasid ise probleemi ja läksid siis ohvrile lahendust müüma. «Me kuulsime, et teie auto rehvid torgati öösel läbi. Me saame teha nii, et see enam ei kordu.»

Putin on otsustanud mängida vahelduseks head politseinikku: lasta torusse natuke gaasi ja lubada natuke Ukraina vilja turule. Me ei peaks siit muud välja lugema kui seda, et Putini arvates on kõik kaardid endiselt tema käes: kui tahate süüa ja tahate, et tuba oleks soe, siis peate minuga hästi läbi saama.

Kahjuks on see, mida eile nägime, kõigest Putini näljamängude uus süžeeliin. Kuhu pealavastaja sellega välja tahab jõuda, teab ainult tema ise. Sõda see kokkulepe ei lõpeta. Ukraina esindajad rõhutasid, et nemad sõlmisid kokkuleppe ÜRO ja Türgiga, mitte Venemaaga.