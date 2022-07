Tõnis Saarts ⟩ Reformierakond tunnistab neoliberaalse Eesti loojangut?

Uut koalitsioonilepingut ja selle põhilubadusi vaadates jääb mulje, et selles võimuliidus kuulub peaministritool pigem sotsiaaldemokraatidele või riigikapitalismi usku konservatiividele, mitte aga turuliberaalsele Reformierakonnale. Kas neo­liberalismi ajastu on Eestis nüüdseks läbi ja miks on Reformierakond muutnud oma aastakümneid pühaks peetud põhimõtteid?

Alustame meeldetuletuseks sellest, mis üldse on neoliberalism ehk turuliberalism. Kui lühidalt kokku võtta, siis on see majanduspoliitiline maailmavaade, mille peamised märksõnad on madalad maksud, õhuke riik (mitte paks hoolekanderiik nagu vasakpoolsetel), riigi vähene sekkumine majandusse, turuvabaduse ja ettevõtlusvabaduse ülimuslikuks pidamine ja eelarvetasakaal. Teisisõnu, sellised käibefraasid nagu «igaüks on oma õnne sepp», «turg paneb kõik paika» ja «riik on halb peremees» võtavad selle ideoloogia kenasti kokku.