Christine Lagarde ⟩ Intressimäärade tõstmine on samm aeglasema inflatsiooni poole

Inflatsioon on liiga kiire. Venemaa algatatud sõda Ukrainas on tõstnud energia- ja põllumajandustoodete hindu. Hindu kergitab ka materjalide, seadmete ja töötajate puudus, mille on põhjustanud pandeemia. See mõjutab inimesi ja ettevõtteid kogu euroalal, eriti aga väikese sissetulekuga rühmi, kirjutab Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde.