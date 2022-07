Jüri Saar ⟩ Kõik võimalused Vene mõjust vabanemiseks tuleb kiirelt ära kasutada

Majandussanktsioonidel enne Venemaa laiaulatuslikku sõjategevust Ukraina vastu ja pärast seda on põhimõttelised erinevused. Enne püüti sanktsioone rakendada ennetava meetmena «nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik». Pärast täiemõõdulise sõja algust kehtestatud sanktsioonide eesmärk on kahjustada Venemaa majanduslikku võimekust sedavõrd, et sel riigil muutuks raskeks või võimatuks sellise sõja jätkamine.