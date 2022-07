Mehis Kukk ⟩ Eluvõõrus on meid kuristiku serva viinud

Mul on hea meel, et Argol, mu naabrimehel, raha nii otsas on, et ta sel suvel Lättigi sõita ei jõua. Keskmiselt inimeselt tulebki raha ära võtta, see teeb nad vaikseks ja paikseks. Argo ei ole kuidagi halb inimene, aga keskmisele kodanikule on raha suuremaks nuhtluseks kui mõistus ja mul on hea meel, et naabrimees endale nüüd liigse luksusega probleeme juurde tekitada ei saa, kirjutab keskmine eestlane Mehis Kukk.