AK FOOKUS ⟩ Millal eestlased said lõpuks suvel puhata?

Mõni naudib kuurortide võlu, mõni nostalgitseb maal sugulaste juures. Suvi on inimõigus, sestap olgu igaühele antud tema isiklik ja ainukordne mälestusterohke suvi. Kui jaanid on läbi, kaugel need jõulud enam on, ohkab küünik, sussutab mõtlikult grillil või lõkketulel järgmist vardatäit šašlõkki ja mõtleb endamisi, mida veel jõuaks teha, enne kui punetavad pihlad tuletavad vastuvaidlematult meelde, et läbi ta saigi, see suvi.