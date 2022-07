JUHTKIRI ⟩ Minister Petersoni krobeline start lõi pahviks

Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa väide, et probleem olevat tavas, mitte Petersonis, sest valitsus peabki inimesi esindama ja kaitsma, on paremal juhul kõigest hajameelsus – värskele siseministrile lihtsalt ei meenunud, et ka tööandjad on inimesed.