USA loodud nn Ramsteini koalitsioonile on ette heidetud, et see pole piisavalt laiapõhjaline. Demokraatia musterriikidest üksi ei piisa, et Venemaale vastu saada, tema peibutab enda poolele kolmandat maailma. Mida vaesem riik ja mida autoritaarsem valitsus, seda paremini sobib see kokku Kremli veregrupiga.