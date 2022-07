Eino Rantanen ⟩ Spordi poputamine ületab mõistlikkuse piiri

Kõik spordiga seonduv kriitiline suhtumine on peaaegu võrdväärne riigireetmisega. Näiteks oled kohustatud toetama Rally Estoniat ja seda tingimusteta. Selline dogmaatilisus on tekitanud olukorra, kus spordi najal on võimalik sõita üle kellest või millest tahes. Lihtsalt tuleb öelda, et «toetad ja edendad sporti».