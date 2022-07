Olev Remsu ⟩ Uus sõda võib alata Põhja-Kasahstani pärast

Armastatakse öelda, et XXI sajand kuulub Aasiale ning viimastel aastakümnetel on tolle maailmajao Vaikse ookeani äärsete riikide majanduslik areng olnud tohutult kiire. Majanduslik! Luuka evangeeliumist võime aga lugeda: «Ja Jeesus vastas talle: «Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast.»» Usun raudkindlalt, et see tõdemus käib ka moslemite, hinduistide-budistide, animistide, kommunistide ja ateistidegi kohta.

Aga see, et Euroopa paistab olevat oma tee valinud, Aasia tundub siplevat kujunemisstaadiumis, neil on otsustamine vist alles ees. Olgu vabariik või kuningriik, parlamentaarne või presidentaalne valitsemisvorm, meie, eurooplaste paleus on demokraatia ja inimõigused. (Erandid inimesiti ja parteitsi välja arvatud.) Ja mida sarnasemad on teised meiega, seda parem neile, mõtlevad paljud eurooplased. Eelmises lauses on sõna neile vaid enesepettus, rohkem või vähem salamisi mõeldakse: mida sarnasemad on nad meiega, seda kasulikum meile. Kehtib unelm: kõik meiesarnaseks!