Edward Lucas ⟩ Euroopat kimbutab poliitilise energia defitsiit

Lääs maadleb kõrgete energiahindade ja nappide varudega. Maagaasi eksport, mis moodustab vaid 2 protsenti Venemaa SKTst, ei ole Kremlile kriitiline haavatavus. Kuid gaasi import on elulise tähtsusega sellistele klientidele nagu Saksamaa. Sealsed kohalikud omavalitsused piiravad juba tarbimist soojendusega ujumisbasseinide arvelt. Palju hullem on veel ees.

Talviste gaasitarnete hinnad on pikaajalisest tasemest seitse korda kõrgemal. Mõni Prantsusmaa ja Saksamaa energiaettevõte on juba pankrotis, ees ootavad päästepaketid. Järgmisena tulevad tööstusettevõtted, mida tabab normeerimine. Saksamaa kaitseb oma tarbijaid turuhindade eest, kuid ta ei saa kaitsta nende töökohti.

See paneb Euroopa ühtsuse proovile viisil, mida viimati nähti 2015. aasta rändekriisi ajal või pärast 2010. aastat toimunud eurokriisi ajal. Populistlikel poliitikutel, kes on indu täis, et pahuraid ja külmetavaid valijaid lepitada, on liiga lihtne keelata energiaeksport ja kukutada ELi ühtne turg kokku.