JUHTKIRI ⟩ Ootuspärane gaasikriis

Nafta hind on tõusnud nii kõrgele, et isegi müüdava koguse kahanedes on Venemaa teenitav tulu kasvanud. Petersoni rahvusvahelise majanduse instituudi teadurite Olivier Blanchardi ja Jean Pisani-Ferry aprillis avaldatud analüüsi põhjal annab see Venemaale stiimuli ise lõpetada Euroopale maagaasi müümine, millelt ta teenib palju vähem kui naftakäibest. Venemaale ei teki sellest ka pikemas vaates erilist kahju, kuna EL kavatseb ju niikuinii tulevikus fossiilkütuste, iseäranis Vene fossiilkütuste tarbimist koomale tõmmata.

Muidugi tähendab see kõik hinnatõusu. Maagaasi hind Euroopas on pooleteise aastaga kaheksakordistunud. Turu tulevikutehinguid vaadates on näha, et kauplejad ootavad maagaasi megavatt-tunni hinna püsimist enam kui 180 euro peal kuni jaanuarini, sajast eurost kõrgemal aga kuni 2024. aasta alguseni.

Euroopa mured pole sellega aga veel läbi, sest praegune kuumalaine tekitab probleeme ka maagaasi asendamisel. Kuumaga on Reini veetase langenud sedavõrd madalale, et Saksa kivisöejaamadesse pole kohati võimalik transportida kivisütt. Sellega kerkib küsimus, kas kivisöejaamad ikka suudavad talveks piisava varu koguda.

Loomulikult tekitab madal veetase raskusi hüdroenergia tootmisel. Lisaks muretsevad prantslased, et peavad osa tuumajaamade toodangut vähendama, sest jahutusvett napib.

​

Kallis maagaas ja asendusallikate nappus hakkab põhjustama eurooplaste seas aina kasvavat rahulolematust. Kui kaua püsib toetus Ukrainale võitluses Venemaa vastu, on järgmine suur küsimärk.