Garri Raagmaa ⟩ Meil on hädasti vaja Eesti oma energiat!

Euroopa kuumalaine näitab, et kliimamuutus on reaalne probleem. Ja põlevkivi ahju või õliks ajamine on üks saastavamaid energiatootmise viise üldse. Paraku ei ole maailm veel valmis roheenergiale üle minema – päikese ja tuule osakaal on vaid kolme protsendi kanti. Saksamaal ja Rootsis hakatigi aktivistide survel tuumajaamu sulgema ja loodeti Vene gaasile. Milline naiivsus!