Aimar Altosaar ⟩ Naised on tagasi, triipudeta, sookvootideta

Eesti uus valitsus on sooliselt tasakaalustatum ning sündinud sellisena ilma kohustuslikuks tehtud «triipudeta», mis näitab ühiskonna ja poliitilise elu küpsust. Meil on olnud juba naissoost president ning kõrgemate riigiametnike hulgas kasvab naiste osakaal. Ruumi arenguks veel on, kuid mida loomulikumalt see toimub, seda parem riigile ja ühiskonnale.

Võib ju küsida, milleks on vaja soolisele tasakaalule niipalju tähelepanu pöörata, et mis seal siis ikka halba on, kui juhid ongi mehed ja sekretärid naised, peremehed määravad rohkem kui perenaised, sest selliseks olevat inimsugu loodud. Kuid kas ikka on? Loodus on loonud mehed ja naised küll natuke erineva võimete komplektiga mitte selleks, et ühte vähem arvestada, vaid selleks, et nad üksteist täiendaksid.