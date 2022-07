Vladimir Juškin ⟩ HIMARSi kasutamine hävitab Vene armee logistikat

Putini määrusega nimetati 15. juulil riigiettevõtte Roskosmos uueks juhiks endine kaitsetööstusega tegelev asepeaminister Juri Borissov, tehnikateaduste doktor (lõpetanud Moskva Riikliku Ülikooli arvutusmatemaatika ja küberneetika teaduskonna), kes sai 2018. aastal presidendi salastatud dekreediga Venemaa kangelase tiitli. Ametisse nimetati inimene, kes mõistab tehnoloogilisi protsesse Venemaa kosmosetööstuses ja kel on seal piisavalt autoriteeti, et teha ebapopulaarseid otsuseid.

Võib arvata, et see ametisse nimetamine on otseselt seotud Ameerika M142 HIMARSi mitmelasulise raketisüsteemi tule täpsuse ja tõhususega. Ilmselt seletati Putinile lihtsas sõjaväekeeles, kuidas HIMARS tulistab.