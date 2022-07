JUHTKIRI ⟩ Koroonaks tuleb nüüd kogu aeg valmis olla

Hiina rakendab null-strateegiat, jätab miljonid inimesed kodudesse ja korraldab massitestimisi, et iga haigusepiisk kinni püüda. See on totalitaarse ühiskonna mudel, mille põhiprobleem on ränk tagasilöök majandusele.

Venemaa on moonutanud statistikat ja valelikult kiidelnud, et tegelikult leiutasid just nemad maailma parima vaktsiini. Seda võib nimetada strateegiaks, kus tõde annab lõputult väänata ja inimelu ei maksa midagi – nagu näeme ka Ukrainas toimuva sõja puhul.

Lääne strateegia on katsetanud leebemaid piiranguid, töötanud välja tõhusad vaktsiinid ja lõpuks ka ravimid. Lääne ühiskondades on koroonat saatnud protestid – vaktsineerimise vastu, piirangute ja maskide vastu. Seegi on osa vabadusest. Siiski panustab lääs inimelude päästmisse, rakendades piiranguid mitte Hiina kombel, vaid enamasti nii vähe kui võimalik.

Eile Postimehes tehtud ja täna leheveergudele jõudnud usutlus terviseameti juhi Birgit Laoga kinnitab mõistagi meie kuulumist lääne kultuuriruumi, mis aga tähendab pidevat pingutust selle hüvede nimel. Praegu on õige aeg teha paar järeldust.

Kõigepealt: sõda, hinnatõus ja sisepoliitiline sebimine on koroonakriisi meie teadvusest juba peaaegu välja pühkinud. Terviseameti juhi sõnum haakub sellega väga tugevalt. Lao ütleb, et eesmärk ongi viiruse olemasolu ühiskonnas mitte tunnetada, vaid elada karmide piiranguteta. Kuid selleks, et koroonat mitte märgata, peame olema sellest erakordselt teadlikud. Just see ongi läänelik ellujäämisstrateegia.