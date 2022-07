Oliver Laas ⟩ Peaksime tähelepanelikult jälgima tehisintellektiga seotud arenguid Hiinas

Internetti postitatud ja sealt hiljem kasutajate pahameele tõttu eemaldatud videos võis näha infokioskis Hiina Kommunistliku Partei materjalidega tutvuvat kasutajat, kelle tähelepanelikkust ja vastuvõtlikkust tehisintellekt hindas . Kas selline tehnoloogia on võimalik ja millised võivad olla selle arendamise tagajärjed?

Tehisintellekt (TI) on nii uurimisvaldkond kui ka tehnoloogia, mille üldine eesmärk on intelligentselt toimivate masinate loomine. Tänapäeval üheks levinud vahendiks selle eesmärgi saavutamisel on masinõpe, mille puhul masin omandab treeningandmetest iseseisvalt oma ülesande täitmiseks vajaliku informatsiooni.