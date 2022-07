Toomas Alatalu ⟩ Kremli Ukraina-poliitika proovimängud käivad Moldovas

Antud hetkel on olulisim sõna «neutraliteet», sest kaks riiki – Soome ja Rootsi – on just sellest staatusest loobunud, et ühineda NATOga. Samas oli sõjatandri naabruses, täpsemalt Moldova pinnal vallandunud võitlus just neutraliteedi säilitamiseks. Seda koguni kolmel rindel ja Moskva ülima tähelepanu all. Tõestagem seda Kremli kõneisiku Dmitri Peskovi 14. juulil kõlanud kinnitusega, et Venemaa ei ohusta Moldovat, sest too polevat Venemaa-vastane, nagu seda on Ukraina. Venemaa välisministeerium kritiseeris samal päeval Moldova militariseerumist ja ründas teises avalduses tõrkeid Transnistria konflikti reguleerimisel. Eelnevalt oli Euroopa Komisjon eraldanud Moldovale 40 miljoni väärtuses abi relvajõudude (selle meditsiiniteenistuse ja inseneripataljoni) moderniseerimiseks ning president Maia Sandu teinud lennuka avalduse, et kui Venemaa meile kallale tuleb, kas siis paneme talle vastu kõblastega varustatud armee?!