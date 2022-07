Tõnis Oja ⟩ Nõrk euro on Euroopale pigem kasulik

Juba enne euro kursi langemist dollari suhtes pariteetkursile ehk väärtuseni, kus maailma kaks suurimat valuutat on võrdsed, ja eelmisel nädalal nõrgenemist alla seda, hakkas kostma hädakisa, et euro on väärtusetu ja muutunud lepaleheks, kirjutab majandusajakirjanik Tõnis Oja.