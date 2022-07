Jüri Kotšinev ⟩ Putin käitub nagu bolševikud, kes lubasid maailma pilbasteks lüüa

Putin sai ammu aru, et mingit konkurentsi ta lääneriikidega ega ka endise N. Liidu osadega elukorralduselt ja elatustasemelt iialgi välja ei kanna. Kaval Kremli vanake mõtleb: «Las nad seal läänes arvavad, et tahan seda või teist maatükki või maardlaid või mida iganes oma kontrolli alla saada ja kasutada. Tegelikult ei taha ma midagi kasutada, ma tahan, et need naabrid ei saaks oma ressursse ise kasutada ja peaksid elama täpselt samasuguses lagas nagu meie siin «emakesel Venemaal»».