Juhtkiri ⟩ Zelenskõi puhastust SBUs ja prokuratuuris tuleb kiita

SBU juhi Ivan Bakanovi väljavahetamisest on räägitud pikemat aega. Nii tema kui ka endise peaprokuröri Irõna Venediktova puhul osutati peaprobleemina sellele, et avastatud on hulk koostööjuhtumeid Vene eriteenistustega.

Avalikkuse ette on toodud mitu reetmist ning endise SBU Krimmi osakonna juhataja, nüüdseks vahistatud Oleh Kulinitši tõi president esile viimase sellise näitena. Varem on suuremat tähelepanu pälvinud SBU Hersoni endiste juhtide seos Vene eriteenistustega. Teatavasti oli just sadamalinn Herson koht, kus Vene väed saavutasid sõja algul kiiret edu. Ilmselt oli venelastel seal käsi sees.

Sellest, et SBU pole Venemaaga salajast koostööd tegevatest isikutest puhas, on räägitud aastaid. Politico tõi juuni lõpus esile, et SBU on välja kasvanud nõukogude aja KGBst ning seal on üle 30 000 töötaja. Seega on Ukraina julgeolekuametis töötajaid seitse korda rohkem kui Briti julgeolekuteenistuses MI5 ning peaaegu sama palju kui USA Föderaalses Juurdlusbüroos (FBI).

Ilmselt ei näita see kõva panust julgeolekutöösse, vaid pigem seda, et Ukraina pole KGB varjudest päriselt jagu saanud. Venemaa eeldus Ukrainale kallale tungides oligi ju see, et neil on Kiievis arvukalt agente ja kaasajooksikuid, kes kiirelt üle tulevad. Ehkki see oli kolossaalne valearvestus, on rumal arvata, et Vene eriteenistustel võrgustik üldse puudus.