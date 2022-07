Ka kolmkümmend aastat tagasi teadsime, et meile otsuste tegemiseks antud aeg on väga lühike, olukord on raske ja probleemid, mida on vaja kiiresti lahendada, on tohutud (toim – autor oli Mart Laari valitsuse sotsiaalminister 1992–1994). Erinevus on muidugi selles, et siis ei olnud ei raha ega kogemusi nende probleemidega tegelemiseks ei riigil ega inimestel. Oli vaid meeletu tahe Venemaa haardest ja majandusaugust välja rabeleda ning normaalsesse lääne ühiskonda jõuda.