Tarmo Pikner ⟩ Saksamaa ei adu, et sõbralik kooseksisteerimine saab toimuda vaid sõprade vahel

Kas taas kord Saksamaa? Ei, seekord ei alustanud Saksamaa relvadega. Nii kummaline kui see ka ei tundu, on Saksamaa põhjustanud seekordse üleilmse kriisi sõbraliku kooseksisteerimise eesmärgil. Kuid seda adumata, et sõbralik kooseksisteerimine saab toimuda vaid sõprade vahel.

Vaenlasega ei saa üles ehitada rahulikku ja edasiviivat kooseksisteerimist, iseäranis kui üks pool seda ei soovi. Kuid just seda on Saksamaa üritanud pärast Teist maailmasõda teha, soovunelmais ja aru andmata, et Venemaa, ükskõik millises vormis ta end eksponeerib, on Saksamaale igiomane antipood. Võrdset partnerlust Venemaaga pole kellelgi, pole olnud ega tulegi.