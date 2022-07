Erik Aru ⟩ Krüptorahanduse hiilgav tulevik

Tähelepanelik lugeja, kes võib-olla mäletab, et ma siinsamas rubriigis mõni kuu tagasi krüptoraha saastaks nimetasin, võib pealkirja lugedes ehk veidi kulmu kortsutada: mis siis vahepeal on juhtunud? Ega tegelikult polegi midagi. Leian, et praegusel kujul on krüptoraha üks kasutu ja loodust reostav leiutis, kuid samas on sellel kõvasti potentsiaali.