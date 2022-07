Viktor Jerofejev ⟩ Venemaal toimub kultuuri lammutamine

Mis saab Gogoli keskuse etendustest ja näitlejatest, kes julgesid omada ametlikust erinevat arvamust Ukraina sõja kohta? Mis ära keelatakse, kes teatrist välja visatakse? Kultuuriga võitlemise ulatuse poolest on meie võimud juba võrreldavad bolševike riigipöördega. Ma ei välista, et nad suudavad isegi ületada kuulsusrikast klassivaenlaste tagakiusamist. Siis mõeldi välja nõukogudemeelsete kaasajooksikute kategooria – nüüd ei lähe vaja mitte ainult lojaalsust, vaid ka koeralikku ustavust. Täiesti koletu rünnaku ohvriks on langenud Iosif Reichelgauz, Trubnajal asuva teatri «Kaasaegse mängu kool» pikaaegne juht. Kogu Moskva teatrimaailm tunneb Iosifit kui leidlikku lavastamismeistrit, kes pühendas kogu oma elu loomingule. Tuleb olla tõepoolest agressiivne võhik, et meistri vastu kätt tõsta. Ja lõpuks legendaarne Sovremennik: sellise teatri loomingulistesse asjadesse sekkumine on andestamatu patt.