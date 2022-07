Juhtkiri ⟩ Tervishoiusüsteemi uuendamine eeldab mõtlemist kümnendeid ette

Rahvastiku vananemine ühelt poolt ja ääremaastumine teiselt poolt panevad uue surve Eesti tervishoiusüsteemile, mille uuendamisega peab hakkama kohe tegelema. Seda survet aga ei aita leevendada Eesti igapäevapoliitika.

Mõneti on tervishoiusüsteemiga seotud poliitika ja arengukavad sarnased rohepöörde omadega – plaane tuleb teha mitmekümne aasta peale ette ja ennustada võimalikke arenguid. See vajadus aga läheb vastuollu Eesti igapäevase poliitikaga, kus valitsevad loosungid ja lahendused on pigem mõeldud järgmist päeva, mitte järgmisi kümnendeid silmas pidades.

Nii räägib tänases Postimehe intervjuus haiglavõrgu arengukava 2040 koostaja Jaanus Pikani, et rahvastikuprognoosi järgi on meil praegu 20 protsenti üle 65-aastaseid inimesi ning 2040. aastaks juba üle 26 protsendi. Vanad inimesed aga vajavad enam raviteenuseid ja tervishoiusüsteem peab nende muutustega kaasas käima.

Et vanade inimeste osakaal kasvab, suureneb tõenäoliselt ka krooniliste haiguste osakaal. See aga tähendab Pikani sõnul, et suurendada tuleks pigem perearstide hulka ja seda osa tervishoiust paremini rahastada. «Kui ma vaatan tervishoiukulutusi, siis perearstide osakaal on lausa ehmatavalt väiksem,» ütleb Pikani.

Vanade inimeste osakaalu suurenemine ja seega vajadus parema ja tõhusama perearstide süsteemi järele aga tekitab küsimuse, kas peab sellisel määral investeerima haiglatesse. Postimees on varem kirjutanud, et vajame Tallinna Haiglat, mille ehitamisele tõmbas Reformierakond pidurit, ent viitasime ka sellele, et uue haigla võiks rajada kasvõi etapi kaupa.